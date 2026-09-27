Genova, a 5 anni rischia la vita e l’uso di braccia e gambe: salvata al Gaslini

Eccezionale notizia di buona sanità da Genova, dove una bimba di 5 anni che aveva perso quasi completamente l’uso di braccia e gambe per un terribile incidente stradale, ha affrontato un percorso che l’ha portata dalla tetraparesi a tornare a camminare. Oggi infatti la piccola G.F. cammina da sola e ha recuperato quasi completamente i movimenti degli arti superiori: dopo tre mesi di cure, può finalmente tornare a casa insieme alla sua mamma. Una vicenda che evidenzia l’eccellenza del Trauma Center del Gaslini, struttura che assiste ogni anno circa 2mila pazienti con trumi minori e 25 fra traumi cranici e spinali, accogliendo anche bambini provenienti da altre regioni. A Genova è iniziato un complesso percorso multidisciplinare che ha coinvolto l’équipe di Neurochirurgia, diretta da Gianluca Piatelli, quella di Terapia Intensiva, diretta da Andrea Moscatelli, il team di Ortopedia, diretto da Federico Canavese, e quello della Medicina Fisica e Riabilitazione, diretto da Chiara Tacchino, in coordinamento con il Centro di Ossigenoterapia Iperbarica dell’Ospedale Policlinico San Martino, diretto da Paola Salvetti.