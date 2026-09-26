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sabato 26 settembre 2026

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Usa, New Orleans celebra Dolly Parton: la coloratissima sfilata nel quartiere francese

LaPresse
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Il gruppo “Krewe of Dolly” ha guidato venerdì una sfilata attraverso il quartiere francese di New Orleans, negli Stati Uniti per rendere omaggio alla cantante Dolly Parton, morta lo scorso 25 agosto.
La sfilata è uno dei tanti omaggi che vengono resi alla Parton in tutto il mondo, poiché le comunità stanno dedicando questo venerdì a onorare l’amata cantante country, dato che la data coincide con il 25 settembre, un riferimento alla sua canzone di successo “9 to 5”.