U2, 50 anni di carriera: esibizione nella scuola di Dublino dove tutto è iniziato

Gli U2 celebrano 50 anni di carriera tornando nel luogo dove tutto è cominciato: la Mount Temple Comprehensive School di Dublino. Nel 1976, proprio lì, Larry Mullen Jr. affisse un annuncio per cercare musicisti e formare una band. E proprio Bono, The Edge, Adam Clayton e Mullen sono tornati davanti a circa mille studenti e membri del personale per un mini-concerto. La band ha inoltre annunciato il nuovo album, “Carnaval De Luz“, in uscita il 13 novembre, che conterrà anche un duetto postumo tra Bono e Dolly Parton.