Torino, bimbo investito dall'ex compagna del padre: il luogo dell'episodio

Ha riportato un trauma toracico e addominale il bambino di 5 anni investito sabato sera a Torino da un’auto guidata dall’ex compagna del padre. Il piccolo è ricoverato nel reparto di Chirurgia dell’ospedale Regina Margherita, diretto dal dottor Fabrizio Gennari. La prognosi, si apprende, è di 30-40 giorni. Il bambino, secondo quanto ricostruito finora, si trovava con il padre e la nuova compagna di lui quando è stato investito da un’auto. Alla guida c’era una donna di 24 anni, che dopo l’investimento si sarebbe allontanata senza fermarsi. La donna, ex compagna del padre, è stata individuata successivamente dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Torino e arrestata con l’accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate.