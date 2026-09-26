Perugia, 15enne ruba un suv e sperona un'auto sulla E45

Un ragazzo di 15 anni è stato arrestato in flagranza di reato per le ipotesi di ricettazione, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovanissimo era alla guida di una Land Rover Vogue sulla E45, in direzione sud verso Perugia, all’altezza di Città di Castello, quando non si è fermato all’alt delle forze dell’ordine e ha proseguito la corsa a velocità sostenuta. Durante la fuga ha speronato un’Audi A3, guidata da una giovane donna che fortunatamente non ha riportato ferite. Successivamente, all’uscita dallo svincolo di Umbertide, il ragazzo è stato bloccato dai militari dopo aver percorso alcuni chilometri. Le verifiche hanno confermato che il veicolo era stato sottratto da un autosalone di Ravenna e la targa è risultata essere stata applicata su quella originale tramite un adesivo. Il 15enne, su disposizione della Procura per i Minorenni di Perugia che conduce le indagini, è stato quindi trasferito all’Istituto Penale per i Minorenni di Firenze.