Carburanti, Tajani: "Bene il tetto ai prezzi di Eni, mi auguro altri la seguano"

Antonio Tajani esprime soddisfazione per la decisione di Eni di calmierare i prezzi di benzina (1,99 euro/L) e diesel (2,19/L) a partire da lunedì 28, per almeno trenta giorni. “La scelta di mettere un tetto al prezzo dell’energia è la scelta più giusta e dimostra che con il dialogo e il coinvolgimento si ottiene molto di più che con una visione dirigista e statalista. Ha vinto la linea che io avevo suggerito: non tasse, ma coinvolgimento”, ha detto il ministro degli Esteri a margine della sua visita al “Villaggio della legalità” a Roma. “Di questo sono molto soddisfatto perché ha vinto la linea di Forza Italia. Così come il primo intervento aiutò a coprire i costi del taglio delle accise, oggi si dà un altro segnale. Mi auguro che tutte le altre compagnie seguano l’esempio dell’Eni perché il modo migliore per far funzionare le cose è il dialogo. In questo modo non si spaventano i mercati e si coinvolge il mondo imprenditoriale in una strategia per la crescita: insieme, il governo e le imprese private possono dare risposte concrete ai cittadini”, ha aggiunto il vicepremier.