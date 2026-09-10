Perù, manifestanti in piazza contro la visita del segretario di Stato Usa Marco Rubio

Centinaia di peruviani hanno marciato e manifestato per le strade del centro di Lima contro l’arrivo del segretario di Stato americano Marco Rubio. I manifestanti appartenevano a diverse realtà politiche e sociali, tra cui partiti politici, organizzazioni non governative (ONG), gruppi cristiani e sostenitori del popolo palestinese. Sono scesi in piazza contro la partecipazione del Paese allo “Scudo delle Americhe“, iniziativa annunciata da Rubio prima della partenza per il suo tour in Sud America.