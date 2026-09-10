Cina, al festival di Hunan giochi e divertimento contro lo stress

Residenti e turisti si sono riversati mercoledì al Changsha Window of the World, nella provincia di Hunan, nella Cina centrale, per partecipare all’International Stress Relief Festival 2026. Tra le attrazioni, giochi insoliti e divertenti come la “gara di lancio dei wok” e la “gara di deriva delle paperelle di gomma”, pensati per aiutare i partecipanti a liberarsi dallo stress e dalle preoccupazioni quotidiane. Il festival, che proseguirà fino al 19 settembre, propone anche altre attività tra cui il lancio degli anelli sulle oche e sfide in cui bisogna avvitare e svitare viti.