Milano, corteo per la Palestina da piazza della Scala a Cordusio

Un corteo in solidarietà con il popolo palestinese e contro la guerra a Gaza ha attraversato questo pomeriggio il centro di Milano. Alcune centinaia le persone in piazza. Il corteo è partito da piazza della Scala alle 18 e ha toccato piazza Duomo, con arrivo previsto in piazza Cordusio. In testa uno striscione con la scritta “Fermiamo il genocidio, la solidarietà non si arresta” e la foto di Mohammad Hannoun, l’architetto palestinese di 62 anni arrestato a dicembre con l’accusa di guidare da Genova una cellula di Hamas. Dal corteo sono partiti i cori “Palestina libera” e “Free free Palestine”. Le forze dell’ordine hanno presidiato l’intero percorso.