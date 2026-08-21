Terremoto Amatrice, dieci anni fa il sisma: le immagini della distruzione e dei primi soccorsi

Alle 3.36 del 24 agosto 2016 il Centro Italia si fermò. Un violentissimo terremoto di magnitudo 6.0, con epicentro tra Accumoli e Arquata del Tronto, lungo l’alta Valle del Tronto, fece svegliare di colpo, fino alla Capitale migliaia di persone in appena venti secondi. Fu l’inizio della più devastante sequenza sismica dell’Appennino centrale dopo il terremoto dell’Aquila del 2009. 299 vittime, 388 feriti, oltre 41mila sfollati e quattro miliardi di euro di danni. L’ipocentro del sisma, localizzato a circa otto chilometri di profondità, distrusse Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto, con la frazione di Pescara del Tronto praticamente cancellata dalla carta geografica. Nelle immagini le prime attività di ricerca e soccorso del Soccorso Alpino e Speleologico.