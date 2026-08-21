Calciomercato Inter, Curtis Jones al Coni per le visite mediche

Curtis Jones è arrivato al centro di medicina dello sport del Coni di Milano per sostenere le visite mediche di rito. Il centrocampista inglese, classe 2001, giunto a Milano ieri sera, chiuderà oggi l’iter che lo porterà a diventare un nuovo giocatore dell’Inter dopo l’accordo raggiunto con il Liverpool per 30 milioni di euro più 5 di bonus. Al termine dei controlli, Jones firmerà il contratto che lo legherà ai nerazzurri fino al 2031, per un ingaggio da 3,5 milioni di euro a stagione.
Seguici su