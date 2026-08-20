Nord Stream, arrestato in Croazia un ucraino: è accusato del sabotaggio al gasdotto

Un uomo ucraino ricercato in Germania in relazione alle esplosioni sottomarine del 2022 che hanno danneggiato i gasdotti Nord Stream è stato arrestato mercoledì in Croazia in base a un mandato d’arresto europeo. I procuratori tedeschi hanno affermato che il sospettato era un «subacqueo addestrato» appartenente a un gruppo di persone che avrebbe «posto degli esplosivi» sui gasdotti Nord Stream 1 e Nord Stream 2 nel Mar Baltico, vicino all’isola danese di Bornholm. Le esplosioni sottomarine del 26 settembre 2022 hanno danneggiato i gasdotti, costruiti per trasportare il gas naturale russo in Germania attraverso il Mar Baltico. Il danno ha acuito le tensioni relative alla guerra in Ucraina, mentre i paesi europei si muovevano per affrancarsi dalle fonti energetiche russe dopo l’invasione su vasta scala del Cremlino nel paese confinante. Il sospettato era «fortemente sospettato di aver causato, in concorso con altri, esplosioni, sabotaggio anticostituzionale e distruzione di edifici e strutture», si legge nella dichiarazione della procura.