Il principe William insieme all'attore Ross Kemp per il lancio del progetto 'Ready Together'

Il principe William ha affiancato l’attore Ross Kemp, protagonista di ‘Celebrity Traitors’, durante il lancio di ‘Ready Together’, il nuovo progetto del National Emergencies Trust. William, patrono dell’ente benefico, ha incontrato i residenti a Ilminster, nel Somerset, per parlare di come le comunità possano prepararsi ad affrontare emergenze come tempeste, alluvioni e incidenti gravi. Kemp, ambasciatore dell’organizzazione, ha partecipato all’incontro spiegando insieme a William l’importanza di conoscere i propri vicini, individuare le competenze presenti nella comunità e saper utilizzare strumenti come mappe e walkie-talkie.