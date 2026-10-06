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martedì 6 ottobre 2026

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Il principe William insieme all'attore Ross Kemp per il lancio del progetto 'Ready Together'

LaPresse
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Il principe William ha affiancato l’attore Ross Kemp, protagonista di ‘Celebrity Traitors’, durante il lancio di ‘Ready Together’, il nuovo progetto del National Emergencies Trust. William, patrono dell’ente benefico, ha incontrato i residenti a Ilminster, nel Somerset, per parlare di come le comunità possano prepararsi ad affrontare emergenze come tempeste, alluvioni e incidenti gravi. Kemp, ambasciatore dell’organizzazione, ha partecipato all’incontro spiegando insieme a William l’importanza di conoscere i propri vicini, individuare le competenze presenti nella comunità e saper utilizzare strumenti come mappe e walkie-talkie.