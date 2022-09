Il commissario europeo alla Giustizia, Didier Reynders: "Stiamo facendo di tutto per identificare l'origine"

“Quello che posso dire oggi è che si sta facendo di tutto per cercare di identificare l’origine di questi eventi e delle esplosioni sui gasdotti Nord Stream 1 e Nord Stream 2. E dobbiamo andare a fondo in questa indagine prima di pronunciarci in modo molto chiaro sull’origine e le responsabilità di queste esplosioni”. Queste le parole del commissario europeo alla Giustizia, Didier Reynders, al termine della riunione del collegio dei commissari.

