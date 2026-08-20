Ligabue, il 4 settembre esce il documentario "Luciano, prima di tutto": ecco il trailer

Il 4 settembre 2026 alle ore 21.15 andrà in onda in esclusiva su Sky Documentaries, in streaming su Now e disponibile on demand “Luciano, prima di tutto”, il documentario su Ligabue diretto da Paolo Bonfadini, una produzione Sky realizzata da Sky Content Factory. L’artista si racconterà tra ricordi, successi, emozioni e musica, in occasione de La Prima Notte – Music Opening Ceremony (il concerto evento che lo scorso 6 maggio ha inaugurato l’Unipol Dome di Milano), del tour europeo e degli ultimi eventi negli stadi italiani. È online il trailer di “Luciano, prima di tutto”.