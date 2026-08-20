Varenne, Minnucci commosso sui social: “Se n’è andata una parte di me”

Giampaolo Minnucci, storico driver di Varenne – il campione di trotto scomparso a 31 anni lo scorso 18 agosto – ha pubblicato un video su Instagram in ricordo del suo “compagno di vita”. “Se ne è andata una parte di me. Fatico ancora a trovare le parole per descrivere il vuoto che lasci. Mi hanno avvisato nel cuore della notte e sono ancora a pezzi: sapevo che questo momento sarebbe arrivato, ma non si è mai davvero pronti a dire addio a un compagno di vita come te. Buon viaggio, Capitano mio. Non dimenticherò mai il tuo sguardo” ha concluso il driver romano, che nel video mostra il casco e la giubba con i quali ha conquistato i numerosi trofei vinti con Varenne.