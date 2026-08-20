Iraq, al mercato di Baghdad in vendita animali di ogni tipo: anche scimmie, serpenti e lupi

Ogni venerdì, venditori e acquirenti si riuniscono in un vivace mercato di Baghdad per commerciare ogni tipo di animale, compresi serpenti e altre sorprendenti scelte di animali da compagnia. Souq al-Ghazal, un punto di riferimento della capitale irachena, è meta di acquirenti provenienti da tutto il Paese. Gli acquirenti percorrono le varie sezioni del mercato, gironzolando e ammirando gatti dal pelo soffice, cagnolini e vivaci pesci d’acquario. Nel mercato sono esposti anche vari tipi di uccelli colorati, tra cui parrocchetti giallo brillante e bianchi, fringuelli e piccole colombe e animali selvatici, come falchi, lupi e scimmie. I prezzi variano da 10 a 75 dollari per gli uccelli e da 100 a 500 dollari per i cani, mentre il prezzo delle scimmie parte da 400 dollari