Bomba d'acqua a Chiavari, allagate le strade: auto in difficoltà

Una bomba d’acqua si è riversata ancora sul Tigullio. A Chiavari già in mattinata per le precipitazioni si sono registrati allagamenti diffusi, dovuti a problemi di captazione mentre nel pomeriggio le precipitazioni hanno provocato l’innalzamento del torrente Rupinaro. Il comune di Chiavari con un post sui social parla di “situazione di criticità sul torrente Rupinaro causa forti piogge in corso. Sono state attivate le sirene e si invita tutta la popolazione a seguire le norme di autoprotezione e a non sostare in punti critici”.