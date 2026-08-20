Indonesia, turista svizzero insulta il giorno sacro del Silenzio: condannato a un anno di carcere

Un tribunale dell’isola indonesiana di Bali ha condannato giovedì un turista svizzero a un anno di carcere per aver insultato una pratica induista balinese sacra. Luzian Andrin Zgraggen, 26 anni, è stato riconosciuto colpevole di aver violato il nuovo codice penale indonesiano per aver pubblicato messaggi sui social media riguardanti la Giornata del Silenzio, durante la quale le persone sono tenute a rimanere a casa e sono invitate a osservare il silenzio e a meditare. Il tribunale distrettuale di Denpasar ha stabilito che l’uomo ha pubblicato i messaggi anche dopo che il personale della villa in cui alloggiava lo aveva informato delle restrizioni. Il Giorno del Silenzio, conosciuto localmente come Nyepi, cade solitamente a marzo. Per un giorno, le spiagge e le strade dell’isola, famose in tutto il mondo, si svuotano, ad eccezione di pattuglie speciali incaricate di garantire il rispetto del silenzio. L’aeroporto di Bali, un’isola a maggioranza induista nell’Indonesia a maggioranza musulmana, viene chiuso e la connessione internet viene interrotta. Le restrizioni si applicano a tutti, indipendentemente dalla religione o dalla nazionalità. Zgraggen si è vantato su Instagram di aver sfidato le restrizioni che vietano a residenti e visitatori di lasciare le proprie case o alloggi, salvo in caso di emergenza. Nei video condivisi online, Zgraggen sorrideva alla telecamera e descriveva una passeggiata verso una spiaggia durante la commemorazione. In uno di questi, definì la tradizione “folle” e usò una parolaccia. I post sono stati ampiamente ripubblicati sui social media, scatenando la condanna dei residenti balinesi che li hanno considerati irrispettosi. Le autorità lo hanno rintracciato in seguito a denunce pubbliche e lo hanno arrestato in una villa a Legian, una nota località turistica vicino alla spiaggia di Kuta. Durante il processo, iniziato a giugno, Zgraggen ha dichiarato in tribunale di non aver mai avuto intenzione di insultare la festività induista o il popolo balinese. Ha anche detto di aver pubblicato quei post perché affamato e frustrato per non essere riuscito a procurarsi del cibo durante il lockdown e di non aver compreso appieno la portata delle restrizioni. Sebbene in passato le autorità abbiano fermato turisti stranieri e indonesiani per essersi avventurati fuori casa durante il Nyepi, tali casi si sono generalmente risolti senza procedimenti giudiziari.