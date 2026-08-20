Emergenza roghi in Serbia, in soccorso arriva aereo antincendio dalla Russia

Un aereo antincendio russo si è unito alle operazioni di spegnimento dei roghi boschivi che stanno devastando una riserva naturale nel nord-est della Serbia, mentre il Paese balcanico si appresta ad affrontare un’altra ondata di caldo nei prossimi giorni.

L’incendio nella Deliblatska Pescara, nota anche come “Sabbie di Deliblato”, è divampato un mese fa, ma era rimasto sotto controllo fino all’inizio di agosto, quando ha iniziato a propagarsi rapidamente, avvolgendo migliaia di acri di pinete e boscaglia.

La Serbia non ha finora chiesto aiuto a nessuno dei paesi confinanti né all’UE. È l’unico paese candidato all’adesione all’UE che non ha aderito alle sanzioni contro Mosca per l’invasione dell’Ucraina.