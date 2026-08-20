Ceuta, sgomberata una spiaggia: lunga colonna di migranti diretta a centro di accoglienza

Le autorità spagnole hanno sgomberato una spiaggia a Ceuta nell’ambito di un piano volto a trasferire i migranti in centri di accoglienza temporanei. All’inizio di questa settimana, il governo iberico ha annunciato un piano per trasferire almeno 1.500 persone, affermando di aver individuato le strutture necessarie. L’intervento arriva a poche settimane di distanza dall’afflusso di decine di migliaia di migranti nell’exclave spagnola, in una delle più profonde crisi migratorie che abbiano mai colpito la regione.