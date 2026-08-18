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martedì 18 agosto 2026

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Hawaii colpiti dalla tempesta Lala: una vittima e migliaia senza corrente

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Lunedì migliaia di persone sono rimaste senza elettricità dopo che la tempesta tropicale Lala ha sradicato alberi dal centro di Honolulu fino alla Big Island; qui, violente inondazioni improvvise e forti venti hanno isolato comunità già di per sé remote. Nell’estremità meridionale della Big Island, duramente colpita, alcune comunità sono rimaste isolate a causa dell’interruzione delle comunicazioni e del blocco delle strade provocato dai detriti. L’acqua delle inondazioni ha danneggiato anche alcuni cimiteri. Le autorità hanno confermato una vittima legata alla tempesta: una donna di 90 anni, di cui era stata denunciata la scomparsa a Naalehu, è stata ritrovata senza vita lunedì.