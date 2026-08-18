Iran, Trump sulla portaerei Lincoln: "Fake news, la nave è tenuta in modo impeccabile"

Parlando con i giornalisti nello Studio Ovale, il presidente Usa Donald Trump ha minimizzato le notizie riguardanti le condizioni a bordo della USS Abraham Lincoln. La portaerei è stata al centro di crescenti preoccupazioni per la salute mentale e i problemi di rifornimento dei marinai americani, impegnati in una missione in mare che dura da quasi nove mesi. Trump ha definito il periodo trascorso “un buon lasso di tempo”, aggiungendo però che “nel corso degli anni, li abbiamo tenuti in mare molto più a lungo“. La nave ha registrato un record di permanenza ininterrotta in mare, superando i 240 giorni.