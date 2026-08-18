Indonesia, superstiti del terremoto evacuati in elicottero

Martedì, i sopravvissuti al terremoto nella provincia indonesiana di Nusa Tenggara Orientale sono stati evacuati in elicottero, mentre migliaia di persone attendevano l’arrivo degli aiuti. L’evento fa seguito al violento sisma che ha causato la morte di almeno 68 persone, il ferimento di oltre 200 e danni a migliaia di abitazioni. Molti residenti della provincia hanno trascorso la giornata piangendo le vittime, mentre squadre militari tentavano di recapitare via aerea cibo, acqua potabile e indumenti alle comunità rimaste isolate. Sono inoltre in corso operazioni di evacuazione medica tramite elicottero.