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martedì 18 agosto 2026

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Il Perù si prapara all'impatto del Nino

LaPresse
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Lunedì, la presidente peruviana Keiko Fujimori ha dichiarato che il governo si sta preparando all’arrivo di tempeste legate all’oscillazione climatica di El Niño e alla depressione atmosferica “Anibal”. Fujimori ha parlato dal centro operativo per le emergenze di Lima, avvertendo i cittadini del rischio di forti venti e piogge intense. Il governo di Lima ha disposto la chiusura temporanea delle scuole, dopo che le recenti piogge hanno lasciato le strade ricoperte di fango e ostruito le fognature.