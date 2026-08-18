Il Perù si prapara all'impatto del Nino

Lunedì, la presidente peruviana Keiko Fujimori ha dichiarato che il governo si sta preparando all’arrivo di tempeste legate all’oscillazione climatica di El Niño e alla depressione atmosferica “Anibal”. Fujimori ha parlato dal centro operativo per le emergenze di Lima, avvertendo i cittadini del rischio di forti venti e piogge intense. Il governo di Lima ha disposto la chiusura temporanea delle scuole, dopo che le recenti piogge hanno lasciato le strade ricoperte di fango e ostruito le fognature.