Estate, controlli intensificati nel Catanzarese: le immagini delle operazioni della Gdf

L’intensificazione dell’attività di controllo del territorio provinciale di Catanzaro da parte della Guardia di finanza ha comportato, nel corso del mese di luglio e delle prime settimane di agosto, l’impiego complessivo di oltre 1000 finanzieri, (di cui oltre 780 per il servizio 117) per l’esecuzione di mirati e coordinati interventi relativi, in particolare, alla repressione degli illeciti di natura economico-finanziaria che hanno interessato le strutture turistico-ricettive, gli stabilimenti balneari, le adiacenti aree di sosta e gli esercizi commerciali ambulanti. Tra le altre cose sono state elevate sanzioni nei confronti di 4 attività commerciali, resisi responsabili di aver impiegato manodopera in nero. Complessivamente sono stati 36 i lavoratori irregolari scoperti (di cui 3 minori e 4 stranieri) nelle aree di Lamezia Terme, Catanzaro Lido e Soverato. Inoltre, all’aeroporto internazionale di Lamezia Terme, sono stati eseguiti 26 controlli in materia valutaria e doganale intercettando un flusso di denaro contante di oltre 230mila euro, con 6 soggetti sanzionati. Nell’ottica di contribuire ad assicurare la tutela del “made in Italy” e la “sicurezza prodotti” nel territorio catanzarese sono stati sequestrati oltre 230.000 prodotti (tra i quali orologi contraffatti, giocattoli, profumi e cosmetici non conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza prodotti), denunciati 2 soggetti e segnalate amministrativamente altre 7 persone. Sul fronte della lotta alla droga, effettuati 15 interventi nell’ambito dei quali sono stati segnalati 4 soggetti (di cui 1 tratto in arresto): sequestrati circa 1,3 kg di sostanza stupefacente di vario tipo. Inoltre sono state individuate vaste piantagioni di canapa indiana, realizzate su alcuni appezzamenti di terreno ricadenti nel catanzarese. L’attività operativa ha permesso di rinvenire e sequestrare circa 500 piante.