Ucraina, attacco russo nella notte su Kiev: incendi e danni al mercato del libro

(LaPresse) Un attacco russo ha colpito Kiev nella notte tra sabato e domenica, provocando incendi, danni agli edifici e il ferimento di almeno due persone. Secondo il Servizio statale di emergenza ucraino, le aree maggiormente interessate sono state i quartieri Obolonskyi e Holosiivskyi della capitale. Tra i luoghi danneggiati c’è uno dei mercati del libro più grandi e antichi dell’Ucraina. Le fiamme hanno distrutto negozi e migliaia di libri, causando ingenti danni alle attività dei commercianti. I proprietari dei negozi hanno assistito alle operazioni dei vigili del fuoco, impegnati a domare l’incendio e a salvare ciò che restava delle loro attività. Durante le operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco sono stati costretti a rifugiarsi in una stazione della metropolitana quando un nuovo attacco ha colpito la città.