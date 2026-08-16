Ucraina, attacco con missili balistici a Kiev: una vittima e sette feriti. Oltre 600 droni ucraini lanciati contro Mosca

Punti chiave
- Romania: drone abbattuto da un caccia spagnolo
- Ucraina: abbattuti quasi 600 droni lanciati contro regione Mosca durante la notte
- Ucraina: forze Kiev colpiscono centri logistici regione Mosca
- Ucraina: attacchi russi nella notte, un morto e sei feriti
- Ucraina: esplosioni a Kiev dopo allarme missili balistici
Un caccia F-18 spagnolo, impiegato nella missione di pattugliamento aereo della Nato, ha abbattuto un drone che aveva sconfinato illegalmente in territorio rumeno. Si tratta del quarto drone abbattuto sul territorio rumeno dall’inizio dell’anno.Secondo il Ministero della Difesa rumeno, i sistemi radar hanno individuato l’obiettivo dopo che questo era entrato nello spazio aereo del paese provenendo dalla Moldavia. Il velivolo è stato avvistato a circa 24 chilometri a nord della città di Galati, nel sud-est del paese. Il ministero della Difesa rumeno non ha specificato la provenienza del drone.
Il Ministero della Difesa russo ha affermato che la difesa aerea russa ha intercettato e distrutto 598 droni ad ala fissa ucraini nella notte tra il 14 e il 15 agosto, circa 200 distrutti nella regione di Mosca. I droni sarebbero stati abbattuti in 17 oblast della Russia, nella regione di Mosca, nel Territorio di Krasnodar, nella Crimea temporaneamente occupata e sulle acque del Mar d’Azov e del Mar Nero. Nello specifico, la parte russa ha affermato che le difese aeree operavano sulle regioni di Belgorod, Bryansk, Vladimir, Voronezh, Kaluga, Kursk, Leningrado, Lipetsk, Nizhny Novgorod, Novgorod, Oryol, Pskov, Rostov, Ryazan, Smolensk, Tver e Tula. Nel frattempo, sono state segnalate esplosioni e attacchi nella città russa di Samara , con il Centro missilistico e spaziale Progress potenzialmente tra gli obiettivi.Tre persone sono rimaste ferite in un attacco di droni vicino alla tangenziale di Mosca, secondo quanto dichiarato dal sindaco Sergey Sobyanin.
Le forze ucraine hanno preso di mira un magazzino appartenente al grande rivenditore online russo Wildberries e diverse città nella regione di Mosca, in un massiccio attacco notturno avvenuto il 16 agosto. Secondo quanto riportato dal canale di monitoraggio Exilenova Plus, un incendio è scoppiato in un magazzino della Wildberries nel villaggio di Koledino, vicino a Mosca, dopo che la struttura era stata colpita dalle forze ucraine.Nella città di Domodedovo, il complesso produttivo e logistico Severnoye Domodedovo è stato dato alle fiamme durante l’attacco. Secondo Exilenova Plus , nella città di Cechov sono stati segnalati attacchi aerei ucraini e il rumore di sistemi di difesa aerea in funzione.
L’esercito russo ha attaccato la città ucraina di Kryvyi Rih durante la notte. Una persona è rimasta uccisa e altri sei residenti sono rimasti feriti. Oleksandr Hanzha, capo dell’Amministrazione militare regionale di Dnipropetrovsk, ha chiarito via Telegram che il numero dei feriti è salito a sei. Tutte le vittime stanno ricevendo le cure mediche necessarie e rimangono sotto osservazione medica. Gli impianti industriali della città sono stati attaccati dalle forze russe. In seguito ai bombardamenti, è scoppiato un incendio in uno dei siti presi di mira. Sono in corso accertamenti sulle conseguenze dell’attacco avvenuto durante la notte e sulle condizioni dei feriti.
Un attacco russo ha scosso Kiev nella notte tra il 15 e il 16 agosto, con numerose esplosioni udite nella capitale ucraina nel giro di pochi minuti. Nel centro città, intorno alle 2.50 ora locale, si sono udite complessivamente quattro esplosioni “molto forti”, secondo quanto riferito da Kyiv Independent. Sei esplosioni si sono registrate anche nel quartiere Pecherskyi della città, a tre minuti dall’inizio del raid aereo, non lasciando il tempo di cercare riparo.A seguito degli attacchi russi, è stato segnalato un incendio in un edificio commerciale nel quartiere di Obolonskyi, ha dichiarato l’Amministrazione militare della città di Kiev .Un altro edificio è stato dato alle fiamme nel quartiere di Holosiivskyi, secondo quanto riportato dal sindaco di Kiev, Vitali Klitschko. L’ aeronautica militare aveva inizialmente lanciato un allarme nella notte, avvertendo del rischio di un attacco missilistico balistico russo, ma l’allarme è stato revocato alle 2.35. Ma pochi minuti dopo, alle 2.46, la minaccia è tornata a farsi sentire.