Ucraina, attacco con missili balistici a Kiev: una vittima e sette feriti. Oltre 600 droni ucraini lanciati contro Mosca

Le notizie sul conflitto tra Ucraina e Russia di domenica 16 agosto, in diretta

È il 1.635° giorno di guerra in Ucraina. Esplosioni a Kiev, dopo che nella capitale ucraina era scattato l’allarme per un attacco con missili balistici: il bilancio è di una vittima e sette feriti. Sono più di 600, invece, i droni ucraini lanciati contro Mosca nella notte. Nel frattempo, il ministero della Difesa della Romania ha comunicato che un caccia spagnolo ha abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo nazionale nei pressi del confine con l’Ucraina e la Moldavia. Tutte le notizie in tempo reale dal fronte