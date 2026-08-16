Israele, raid nel Sud del Libano: almeno 11 morti, alta tensione al confine

(LaPresse) Alta tensione al confine tra Israele e Libano dopo una serie di attacchi aerei israeliani nel sud del Paese, che hanno provocato almeno 11 morti. Si tratta degli attacchi più letali registrati dall’entrata in vigore, il 20 giugno, della tregua tra Israele e Hezbollah. Secondo il Ministero della Salute libanese e l’agenzia di stampa statale, un raid ha colpito un’abitazione alla periferia del villaggio di Ansar, causando la morte di sette persone, tra cui tre bambini. Altre due persone sono rimaste ferite. Un secondo attacco ha colpito il villaggio di Deir al-Zahrani, provocando quattro morti e 17 feriti. I raid alimentano nuovamente le tensioni lungo il confine tra Israele e Libano, nonostante il cessate il fuoco in vigore tra Israele e Hezbollah.