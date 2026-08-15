Libano, raid israeliano nel sud: almeno sette morti e tre feriti

(LaPresse) Un attacco aereo israeliano nel sud del Libano ha provocato la morte di almeno sette persone e il ferimento di altre tre nelle prime ore di sabato. Secondo le autorità libanesi, il raid ha colpito un’abitazione nei pressi del villaggio di Ansar, nella provincia di Nabatieh. Si tratta di uno degli attacchi più sanguinosi registrati nel Paese da quando, il 20 giugno, è entrata in vigore una fragile tregua tra Israele e Hezbollah. I soccorritori hanno lavorato tra le macerie dell’edificio colpito per recuperare le vittime e prestare assistenza ai feriti. L’episodio si inserisce in un quadro di tensione ancora elevata nel sud del Libano, nonostante il cessate il fuoco e i tentativi diplomatici di ridurre le ostilità tra Israele e Hezbollah.