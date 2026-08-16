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domenica 16 agosto 2026

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Incidente mortale in Ungheria, le immagini dell’autobus polacco ribaltato

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Un autobus di linea con targa polacca è uscito di strada e si è ribaltato in un fosso nelle prime ore di domenica, su un’autostrada in Ungheria. Nell’incidente sono morte 12 persone e altre sono rimaste ferite. Il mezzo si è ribaltato intorno all’una di notte sull’autostrada M3, circa 140 chilometri a est di Budapest. Secondo la polizia ungherese, l’incidente potrebbe essere stato causato da un colpo di sonno dell’autista, che è stato successivamente arrestato. Sul luogo dell’incidente sono intervenute 14 unità del Servizio Nazionale di Ambulanza. Una persona è stata soccorsa per ferite potenzialmente letali, nove per ferite gravi e altre 37 per ferite lievi. I soccorritori hanno lavorato per estrarre i passeggeri dall’autobus utilizzando motoseghe, cesoie idrauliche e strumenti manuali. I feriti sono stati affidati alle squadre di emergenza e trasportati negli ospedali di Miskolc, Debrecen, Nyíregyháza ed Eger. Il tratto dell’autostrada M3 interessato dall’incidente è rimasto chiuso durante le operazioni di soccorso, le indagini e le attività tecniche necessarie per rimuovere il mezzo, che pesa circa 24 tonnellate. Il primo ministro ungherese Péter Magyar ha espresso le proprie condoglianze alle famiglie delle vittime e ha ringraziato i soccorritori impegnati nelle operazioni.