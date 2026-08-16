Ungheria, si ribalta bus di turisti polacchi: 12 morti e 10 feriti

È di almeno 12 morti e 10 feriti in Ungheria il bilancio di un incidente avvenuto lungo l’autostrada M3, dove un autobus che trasportava un gruppo di turisti polacchi è uscito di strada finendo in un fosso e si è ribaltato nei pressi della città di Mezokeresztes. Lo riferisce la polizia locale, aggiungendo che è probabile che l’autista si sia addormentato causando l’incidente. Il conducente è stato posto in stato di fermo. L’incidente è avvenuto intorno all’una di stanotte. Il bus stava percorrendo l’autostrada in direzione est, circa 140 chilometri a est della capitale Budapest.

Sul bus 57 passeggeri e due autisti

La Direzione nazionale ungherese per la gestione delle catastrofi ha dichiarato in un comunicato che al momento dell’incidente sull’autobus viaggiavano 57 passeggeri e 2 autisti, e che diversi passeggeri sono rimasti intrappolati sotto il veicolo al momento del ribaltamento. Il portavoce del Ministero degli Esteri polacco, Maciej Wewiór, ha riferito all’agenzia di stampa polacca Pap che tutte le persone a bordo erano cittadini polacchi. Secondo quanto riferito dal governo regionale polacco di Rzeszów in un post su Facebook, l’autobus trasportava persone provenienti dalla regione sud-orientale polacca dei Podkarpaci che stavano tornando da un pellegrinaggio in Bosnia-Erzegovina.

Il primo ministro ungherese, Péter Magyar, ha scritto in una dichiarazione su Facebook che almeno 10 persone sono rimaste gravemente ferite nell’incidente. Ha espresso le sue condoglianze alle famiglie delle vittime e ha ringraziato i soccorritori intervenuti sul posto. Il presidente polacco Karol Nawrocki ha espresso il suo “profondo cordoglio” per l’incidente, scrivendo in un post su X: “Mi unisco alle famiglie e ai cari delle vittime nella preghiera e nella profonda solidarietà”.