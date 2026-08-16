Belgio, vasto incendio nelle Hautes Fagnes: bruciati 27 km quadrati

(LaPresse) I vigili del fuoco stanno combattendo un vasto incendio boschivo nelle Hautes Fagnes, nell’est del Belgio, che ha già bruciato oltre 27 chilometri quadrati di vegetazione. Si tratta di uno dei peggiori incendi boschivi registrati nel Paese negli ultimi anni. Le fiamme hanno interessato una vasta riserva naturale nella provincia di Liegi, vicino al confine con la Germania. Circa 600 residenti dei comuni di Waimes e Bütgenbach sono stati invitati a lasciare le proprie abitazioni a causa del cambiamento della direzione del vento e della diffusione del fumo. Le autorità hanno inoltre consigliato ai turisti di allontanarsi dalla zona. Una palestra nelle vicinanze è stata messa a disposizione per accogliere gli sfollati. Secondo il governatore della provincia di Liegi, Hervé Jamar, nelle operazioni sono impegnati oltre 250 operatori di emergenza, tra cui più di 100 vigili del fuoco belgi e tedeschi, agenti di polizia, militari e personale della protezione civile. Alle operazioni partecipano anche elicotteri antincendio della polizia federale belga e dei Paesi Bassi, impegnati nel contrasto alla propagazione delle fiamme.