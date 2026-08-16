Atene, pulizia record per lo Stadio Panatenaico: torna a brillare il marmo

(LaPresse) Ha ospitato maratoneti, rockstar e i primi atleti delle Olimpiadi moderne. Ora, per lo Stadio Panatenaico di Atene, è arrivato il momento di una pulizia monumentale. Il celebre stadio a forma di U, interamente rivestito di marmo bianco, si prepara alla sua prima pulizia sistematica in oltre un secolo. Ricostruito per le prime Olimpiadi moderne del 1896, il Panatenaico è ancora oggi il punto di partenza cerimoniale della fiamma olimpica, compresa quella destinata ai Giochi di Los Angeles 2028. Il monumento è realizzato con lo stesso marmo utilizzato per l’Acropoli, rendendo l’intervento particolarmente delicato. Il tempo, gli agenti atmosferici e il passaggio di milioni di visitatori hanno lasciato il segno sulle 47 ripide gradinate. Gli addetti, vestiti con tute bianche e blu, lavorano con sottili lance a spruzzo utilizzando acqua pulita a bassa pressione e accuratamente controllata. L’acqua di scolo viene immediatamente aspirata dalle macchine. Per eliminare le macchie più ostinate, le squadre utilizzano anche il vapore. Tra i principali responsabili delle macchie sul marmo ci sono gomma da masticare, tacchi alti e bevande. Il lavoro sta lentamente restituendo allo stadio il suo aspetto originario e scintillante, quello che gli è valso il nome con cui è comunemente conosciuto in Grecia: Kallimáramo, ovvero “bel marmo”.