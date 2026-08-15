Indonesia, terremoto di magnitudo 7,7: crolli e vittime

(LaPresse) – Un potente terremoto di magnitudo 7,7 ha colpito nella prima mattinata di sabato la regione indonesiana di Flores, provocando crolli, panico e almeno 5 morti. I soccorritori hanno perlustrato gli edifici danneggiati nella città di Maumere, mentre diverse scosse di assestamento hanno seguito il sisma principale. Le autorità avevano diramato un’allerta tsunami, poi revocata dopo che i monitoraggi non hanno rilevato variazioni significative del livello del mare. Secondo l’US Geological Survey, il terremoto si è verificato alle 5:58 ora locale, a una profondità di 10 chilometri. L’epicentro è stato localizzato 68 chilometri a nord-ovest di Ende, nella provincia di East Nusa Tenggara, una delle aree indonesiane più esposte a terremoti devastanti.