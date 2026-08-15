Brasile, recuperate otto opere di Henri Matisse rubate a San Paolo

(LaPresse) La polizia brasiliana ha recuperato otto opere di Henri Matisse, tra i più celebri artisti francesi del XX secolo, durante una perquisizione in un appartamento a São Bernardo do Campo, nell’area metropolitana di San Paolo. Le opere, il cui valore complessivo è stimato in oltre 1 milione di reais, circa 193.000 dollari, erano state rubate nel dicembre 2025 dalla biblioteca Mário de Andrade di San Paolo. In quell’occasione, due intrusi avevano sottratto 13 opere d’arte e di interesse storico. Secondo la polizia di San Paolo, un uomo è stato arrestato con l’accusa di custodire le stampe per conto di un’altra persona, già fermata ad aprile nell’ambito di un’indagine separata su un furto d’arte. Le otto opere recuperate sono stampe realizzate da Matisse per il libro d’arte “Jazz”: “Le Clown”, “Le Cirque”, “Monsieur Loyal”, “Cauchemar de L’Éléphant Blanc”, “Le Codomas”, “La Nageuse Dans L’Aquarium”, “L’Avaleur de Sabres” e “Le Cowboy”. Il recupero rappresenta un importante passo avanti nelle indagini. Restano ancora disperse cinque opere dell’artista brasiliano Cândido Portinari, sottratte nella stessa occasione. Il ritrovamento delle opere di Matisse in Brasile arriva pochi giorni dopo un’altra operazione contro il traffico internazionale di opere d’arte in Italia, dove la polizia ha recuperato un’ulteriore opera dell’artista francese.