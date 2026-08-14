Regno Unito, Farage riconquista il seggio in Parlamento: "Vittoria convincente e schiacciante"

Nigel Farage ha battuto il candidato satirico Count Binface, noto per indossare un bidone della spazzatura, riconquistando il seggio in Parlamento da cui si era dimesso un mese fa per indire le elezioni suppletive. Il leader di Reform Uk ha ottenuto 22.239 voti mentre il suo avversario ne ha raccolti quasi 9.500. “Il verdetto è stato emesso ed è una vittoria convincente e schiacciante”, ha detto il politico di estrema destra parlando davanti ai suoi elettori nell’Essex. “Attivisti Liberal Democratici, Labour e Conservatori hanno fatto propaganda per il Conte Binface. Che mondo alla rovescia è questo”, ha aggiunto Farage accolto dagli applausi.