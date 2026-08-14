Bruxelles, la "Grande Onda" di Hokusai diventa un tappeto di fiori

La Grand Place di Bruxelles colorata e impreziosita da quasi un milione di fiori. L’iniziativa rientra nel Tappeto dei Fiori, un’occasione che si tiene ogni due anni e che è diventata una delle attrazioni culturali più famose di Bruxelles. Quest’anno l’opera è in mostra dal 13 al 16 agosto e rende omaggio a uno degli artisti più famosi del Giappone, Katsushika Hokusai.

L’artista nipponico Hiro Sugiyama ha ideato la composizione, dando vita alla famosa “La grande onda di Kanagawa” con 700mila fiori, soprattutto dalie. Il tappeto misura circa 70 metri di lunghezza e 24 metri di larghezza, coprendo gran parte della piazza acciottolata.

La collaborazione belga-giapponese segna il 160° anniversario delle relazioni diplomatiche e dell’amicizia tra i due Paesi.