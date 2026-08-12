Stati Uniti, serpente nel casco da football: la polizia interviene per estrarlo

In Arkansas, Stati Uniti, un giocatore di football del liceo è rimasto sconvolto dopo aver trovato un serpente velenoso all’interno del proprio casco durante l’allenamento.

Lo studente ha avvertito un movimento insolito all’interno del casco dopo il riscaldamento e lo ha portato a un assistente allenatore affinché lo ispezionasse. Dietro l’imbottitura è stato scoperto un serpente lungo circa 60 centimetri.

Il rettile era così riluttante a uscire che gli agenti di polizia hanno dovuto immergerlo in acqua per costringerlo a mettere fuori la testa. Un poliziotto lo ha quindi afferrato con delle pinze e lo ha messo in un sacchetto. I tecnici del servizio di protezione animali sono arrivati pochi minuti dopo, hanno identificato il serpente come un mortale cottonmouth (il secondo tipo di serpente più velenoso nello Stato) e lo hanno portato in una zona boschiva lontana dalla scuola.

Il giocatore ha preso un altro casco e ha proseguito l’allenamento, ma la situazione ha spinto l’allenatore capo a ribadire alla sua squadra che tutti devono esaminare attentamente la propria attrezzatura prima di usarla.