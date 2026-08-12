Controlli a Padova, Milano e Torino: 11 arresti e 21 espulsioni

La Polizia di Stato ha effettuato controlli straordinari del territorio a Padova, Torino e Milano, con particolare attenzione a campi nomadi, parchi e aree considerate più sensibili. Complessivamente sono state identificate 2.259 persone, controllati 240 veicoli e 12 esercizi commerciali. Undici persone sono state arrestate, 32 denunciate, 51 stranieri accompagnati in Questura e 21 irregolari espulsi, mentre sono stati emessi 103 ordini di allontanamento. A Padova, nei campi nomadi, è stata scoperta una base per la ricettazione di rame, con il sequestro di attrezzature e decine di matasse. A Torino sono state arrestate otto persone, due delle quali trovate con droga e circa 8mila euro in contanti. Elevate anche sanzioni per 16mila euro. A Milano, dove sono state controllate 1.926 persone, sono scattati tre arresti, 73 ordini di allontanamento e 16 espulsioni.