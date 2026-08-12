Attentato Ranucci, il legale di Lavitola: "No comment su eventuale consapevolezza del conduttore"

“Non commento questo aspetto, non posso rispondere”. Così l‘avvocato Sergio Cola, legale di Valter Lavitola, rispondendo a una domanda sull’eventuale consapevolezza di Sigfrido Ranucci su quanto stava per fare l’imprenditore, arrestato ieri con l’accusa di essere il mandante dell’attentato davanti casa del conduttore di Report. Lavitola ha confessato di essere il mandante nel corso dell’interrogatorio di oltre cinque ore davanti al pm e al gip al carcere di Rebibbia. Il legale ha poi precisato che nell’ordinanza si legge che Ranucci non era a conoscenza dei fatti.