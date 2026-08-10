Salvini contestato al concerto di Diodato e difeso da Dori Ghezzi: il commento del cantante

Matteo Salvini contestato in Sardegna, mentre assisteva al concerto di Diodato all’Agnata di De Andrè, in Gallura. A contestare la presenza del vicepremier e leader della Lega, seduto in prima fila al fianco della vedova di Fabrizio De Andrè, Dori Ghezzi, è stata una ragazza tra il pubblico, come ha riferito sui social il professor Roberto Cotti, ex senatore del Movimento 5 Stelle. Salvini è stato quindi difeso proprio da Dori Ghezzi, che prendendo la parola al microfono e pur ricordando le sue idee di sinistra, ha affermato la necessità di creare un dialogo, anche con chi la pensa diversamente. Dell’episodio ha parlato poi anche lo stesso Diodato prima di esibirsi interpretando le canzoni del grande cantautore: “Speriamo che la musica di De Andrè illumini un po’ di più anche la nostra classe politica”.