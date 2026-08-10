Panama, al via operazione 'Scudo d'Acciaio' per proteggere i confini con la Colombia

Il Servizio Nazionale di Frontiera di Panama (Senafront) sta avviando l’Operazione “Steel Shield” (Scudo d’Acciaio), che prevede lo schieramento di oltre 700 militari in ​​punti strategici per garantire la sicurezza del confine con la Colombia. “Oggi intraprendiamo azioni concrete per attuare l’Operazione ‘Steel Shield’, concentrandoci sull’adempimento delle nostre responsabilità nell’area di competenza lungo il confine panamense: nello specifico, contrastare le minacce e collaborare con le comunità”, ha dichiarato il Direttore Generale del Senafront, Larry Solis. Le attività di domenica hanno incluso un sorvolo della regione del Darién nell’ambito dell’Operazione “Steel Shield”.