Ushuaia, la fiaccolata in sci nella città più a sud del mondo

Il cielo sopra Ushuaia, la città più a sud del mondo, si è illuminato sabato sera con la 31ª edizione della ‘Torchlight Descent’ (Discesa con le fiaccole). Oltre 120 sciatori hanno affrontato i pendii del Ghiacciaio Martial con le fiaccole accese, mentre centinaia di persone assistevano alla discesa dalla base della montagna, applaudendo gli atleti al loro arrivo. Subito dopo sono iniziati i festeggiamenti, con musica dal vivo e specialità gastronomiche locali. La serata si è conclusa al ‘End of the World Park’ (Parco della fine del mondo) con il tradizionale rogo dell’effigie, simbolo del cambio delle stagioni e del lasciarsi il passato alle spalle.