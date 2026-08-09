Tunisia, Sidi Bou Said inserita nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco

Famosa per la sua architettura bianca e blu e per le sue origini mistiche, la località tunisina di Sidi Bou Said è stata inserita quest’anno nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Il villaggio costiero, adagiato su una scogliera, è stato inserito nella Lista del Patrimonio Mondiale in occasione di una riunione del comitato delle Nazioni Unite tenutasi in Corea del Sud, durante la quale sono state esaminate decine di candidature. Ricco di vita ma fortemente legato alla propria storia, Sidi Bou Said è un pilastro dell’industria turistica tunisina, con visitatori che affollano le sue stradine alla ricerca di artigianato tradizionale, dipinti paesaggistici e ceramiche dipinte a mano.