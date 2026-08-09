Taiwan, esercitazioni di decontaminazione nucleare: simulato un attacco chimico

Le forze armate di Taiwan hanno condotto un’esercitazione di decontaminazione nucleare, biologica e chimica a Hualien, simulando un attacco con armi chimiche contro veicoli corazzati e personale nell’ambito delle esercitazioni militari annuali “Han Kuang”. All’esercitazione ha partecipato l’Unità di veicoli corazzati di Hualien della Seconda Zona di Combattimento dell’Esercito. I soldati si sono esercitati a spostare rapidamente i veicoli contaminati, a allestire una stazione di decontaminazione temporanea e ad attuare le procedure per rilevare sostanze tossiche, identificare le aree contaminate e rimuovere i materiali pericolosi. Presso la stazione temporanea, il personale militare, munito di equipaggiamento protettivo, è stato sottoposto a decontaminazione completa del corpo. Anche i veicoli corazzati e i carri armati sono stati puliti e disinfettati secondo le procedure e nelle aree designate.