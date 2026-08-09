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lunedì 10 agosto 2026

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Sri Lanka, centinaia di aquiloni colorano il cielo di Colombo

LaPresse
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Centinaia di aquiloni hanno colorato domenica i cieli di Colombo, capitale dello Sri Lanka, in occasione del Derana–Signal Colombo International Kite Festival. Sopra il Galle Face Green hanno volato grandi aquiloni a forma di animali, creature marine, personaggi dei cartoni animati e figure tradizionali, attirando famiglie e bambini. Spazio anche alle esibizioni coordinate di aquiloni acrobatici realizzate dagli esperti internazionali. La sesta edizione ha riunito 80 aquilonisti professionisti provenienti da 30 Paesi e circa 2.500 partecipanti locali, impegnati in otto categorie. L’edizione 2026 è stata inoltre ampliata a una settimana di eventi, con laboratori per bambini, una parata di veicoli d’epoca e appuntamenti dedicati al volo degli aquiloni. Il festival era tornato nel 2025 dopo sette anni di stop.