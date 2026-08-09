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lunedì 10 agosto 2026

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Papa Leone XIV si rivolge a Russia e Ucraina: "Fermate gli attacchi contro i civili"

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Papa Leone XIV, al termine dell’Angelus, ha richiamato l’attenzione sulle numerose vite innocenti perse e sulle persone ferite in Ucraina e in Russia. Ha rinnovato il suo appello affinché venga rispettato il diritto umanitario internazionale e affinché le parti coinvolte cessino gli attacchi contro i civili. “Di fronte a tanta sofferenza, rinnovo il mio accorato appello affinché venga rispettato il diritto umanitario e affinché entrambe le parti cessino gli attacchi contro i civili. La guerra genera solo altra guerra e provoca enormi sofferenze. È tempo di fermare la spirale di violenza e di lasciare spazio alla diplomazia e al dialogo per aprire la strada alla pace”, ha affermato Leone.