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domenica 9 agosto 2026

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Canada, incendio nella Columbia Britannica: 20mila sfollati e dichiarato lo stato di emergenza

LaPresse
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Sabato la Columbia Britannica ha dichiarato lo stato di emergenza, per un incendio che ha costretto oltre 20.000 persone ad abbandonare le comunità della parte occidentale del Canada, distruggendo abitazioni mentre avanzava verso le città lungo il lago Okanagan. L’intera comunità di Summerland, dove vivono circa 12.000 persone, è stata evacuata durante la notte, insieme a circa 8.000 persone nella vicina Peachland e nei dintorni. Le autorità non hanno ancora stabilito quante abitazioni siano state distrutte.