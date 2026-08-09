Argentina, Lionel Messi arriva a Rosario per l'ultimo saluto al padre Jorge

Lionel Messi si è recato sabato al cimitero di El Prado, nella città di Rosario, per dare l’ultimo saluto al padre Jorge Messi, scomparso all’età di 68 anni. Jorge Messi è deceduto sabato in un ospedale di Rosario. La famiglia Messi aveva già chiesto rispetto per la privacy riguardo alle condizioni di salute di Jorge in seguito alle notizie diffuse dai media sul suo stato di salute. In seguito alla sua scomparsa, la Federcalcio argentina ha disposto un minuto di silenzio in tutte le partite in programma nel Paese e ha richiesto a giocatori, arbitri e staff tecnico di indossare fasce nere al braccio.